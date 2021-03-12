ODSG Releases Posting of Permanent Secretaries (See Postings)
ondoevents, 1 hour ago 0 2 min read
The Ondo state government has released the posting of 42 permanent secretaries in the state to various ministries and parastatals.
On Wednesday, the State Governor, Oluwarotimi Akeredolu sworn in 19 Permanent Secretaries to make up the figure.
The posting shows that some permanent secretaries changed ministries.
See Postings:
POSTING OF PERMANENT SECRETARIES IN ONDO STATE
- C.A ALABI (MRS) – OFFICE OF THE DEPUTY GOVERNOR
2.F.A ADEGOKE (MRS) – POLITICAL AND ECONOMIC AFFAIRS DEPT
- DR. NIRAN IKUOMOLA –
HOSPITAL MANAGEMENT BOARD
- BUNMI ALADE – MINISTRY OF ECONOMIC PLANNING AND BUDGET
5.C.K. AKINRINSOLA. Esq – MINISTRY OF JUSTICE
- R.A. ASANIYAN – MINISTRY OF ENVIRONMENT
- KAYODE OGUNDELE – AGENCY FOR TRANSPORT
- FREDERICK OLADIRAN – MINISTRY OF WOMEN AFFAIRS
& SOCIAL DEVELOPMENT
- BOLUWADURO SANNI – HOUSE OF ASSEMBLY SERVICE COMMISSION
- SEGUN ODUSANYA – MINISTRY OF LOCAL GOVT. AND CHIEFTAINCY AFFAIRS
- SUNDAY LEBI – CIVIL SERVICE COMMISSION
- VICTOR OLAJORIN – MINISTRY OF FINANCE
- BAYO PHILIP – MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING & URBAN DEVELOPMENT
- TOKUNBO AYEJOTO – MINISTRY OF NATURAL RESOURCES
- OLUFEMI ALADENOLA – AGENCY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
- DR. DIPO DUROJAIYE – AGENCY FOR COMMERCE, INDUSTRY & COOP
- DR. (MRS) AARINOLA AKINSETE – MINISTRY OF REGIONAL INTEGRATION
- ENGR. WEMIMO OGUNSANMI – MINISTRY OF YOUTH AND SPORT
- OLABODE YUSUF – MINISTRY OF WATER RESOURCES, PUBLIC SANITATION AND HYGIENE
- Engr. AJIBOLA OGIDAN – AGRIC INPUTS SUPPLY AGENCY
- ALEX ALAKE – MINISTRY OF LANDS AND HOUSING
- JOSHUA FOLAYEMI – SCHOLARSHIP BOARD
- BOLA AKINYANMI (MRS) – MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
- OLAOLU AKINDOLIRE – OFFICE OF ACCOUNTANT GENERAL
- E.T. OGUNMOLA – ODIEC
- EKPOBOMINI B. JIDE – PSTI
- A. AKINNAGBE – SUBEB
- J.M DELE ALADESANMI – CABINET AND SPECIAL SERVICES DEPARTMENT
- R.O. DARE-ATUNSE (MRS) – OFFICE OF ESTABLISHMENT’S & TRANING
- A.J ADEYEMO – OSAEC
- O.A AKINSELOYIN – SITA
- O.J AFOLABI – SERVICE MATTER DEPARTMENT
- O.S AKINGBASOTE – PUBLIC SERVICE REFORM AND DEVELOPMENT OFFICE
- O.F. AKINMOYE – PENSION TRANSITION DEPARTMENT
- T.O. ADEYEMI (MRS) – TESCOM
- M.A. OSHODI – GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
- Pharm (MRS) F.B ALADENOLA – MINISTRY OF HEALTH
- S. AKINTOMIDE – MINISTRY OF AGRIC
- J.M. FOLABI-FAYEUN (MRS) – MINISTRY OF INFORMATION AND ORIENTATION
- Dr. F.A AKANBIEMU – OSPHCDA
- O. AMUDA – MINISTRY OF EDUCATION
- DR. TOSIN ADEKUGBE – BOARD FOR TECHNICAL & ADULT EDUCATION
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