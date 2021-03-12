The Ondo state government has released the posting of 42 permanent secretaries in the state to various ministries and parastatals.

On Wednesday, the State Governor, Oluwarotimi Akeredolu sworn in 19 Permanent Secretaries to make up the figure.

The posting shows that some permanent secretaries changed ministries.

See Postings:

POSTING OF PERMANENT SECRETARIES IN ONDO STATE

  1. C.A ALABI (MRS) – OFFICE OF THE DEPUTY GOVERNOR

2.F.A ADEGOKE (MRS) – POLITICAL AND ECONOMIC AFFAIRS DEPT

  1. DR. NIRAN IKUOMOLA –
    HOSPITAL MANAGEMENT BOARD
  2. BUNMI ALADE – MINISTRY OF ECONOMIC PLANNING AND BUDGET

5.C.K. AKINRINSOLA. Esq – MINISTRY OF JUSTICE

  1. R.A. ASANIYAN – MINISTRY OF ENVIRONMENT
  2. KAYODE OGUNDELE – AGENCY FOR TRANSPORT
  3. FREDERICK OLADIRAN – MINISTRY OF WOMEN AFFAIRS
    & SOCIAL DEVELOPMENT
  4. BOLUWADURO SANNI – HOUSE OF ASSEMBLY SERVICE COMMISSION
  5. SEGUN ODUSANYA – MINISTRY OF LOCAL GOVT. AND CHIEFTAINCY AFFAIRS
  6. SUNDAY LEBI – CIVIL SERVICE COMMISSION
  7. VICTOR OLAJORIN – MINISTRY OF FINANCE
  8. BAYO PHILIP – MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING & URBAN DEVELOPMENT
  9. TOKUNBO AYEJOTO – MINISTRY OF NATURAL RESOURCES
  10. OLUFEMI ALADENOLA – AGENCY FOR COMMUNITY DEVELOPMENT
  11. DR. DIPO DUROJAIYE – AGENCY FOR COMMERCE, INDUSTRY & COOP
  12. DR. (MRS) AARINOLA AKINSETE – MINISTRY OF REGIONAL INTEGRATION
  13. ENGR. WEMIMO OGUNSANMI – MINISTRY OF YOUTH AND SPORT
  14. OLABODE YUSUF – MINISTRY OF WATER RESOURCES, PUBLIC SANITATION AND HYGIENE
  15. Engr. AJIBOLA OGIDAN – AGRIC INPUTS SUPPLY AGENCY
  16. ALEX ALAKE – MINISTRY OF LANDS AND HOUSING
  17. JOSHUA FOLAYEMI – SCHOLARSHIP BOARD
  18. BOLA AKINYANMI (MRS) – MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
  19. OLAOLU AKINDOLIRE – OFFICE OF ACCOUNTANT GENERAL
  20. E.T. OGUNMOLA – ODIEC
  21. EKPOBOMINI B. JIDE – PSTI
  22. A. AKINNAGBE – SUBEB
  23. J.M DELE ALADESANMI – CABINET AND SPECIAL SERVICES DEPARTMENT
  24. R.O. DARE-ATUNSE (MRS) – OFFICE OF ESTABLISHMENT’S & TRANING
  25. A.J ADEYEMO – OSAEC
  26. O.A AKINSELOYIN – SITA
  27. O.J AFOLABI – SERVICE MATTER DEPARTMENT
  28. O.S AKINGBASOTE – PUBLIC SERVICE REFORM AND DEVELOPMENT OFFICE
  29. O.F. AKINMOYE – PENSION TRANSITION DEPARTMENT
  30. T.O. ADEYEMI (MRS) – TESCOM
  31. M.A. OSHODI – GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
  32. Pharm (MRS) F.B ALADENOLA – MINISTRY OF HEALTH
  33. S. AKINTOMIDE – MINISTRY OF AGRIC
  34. J.M. FOLABI-FAYEUN (MRS) – MINISTRY OF INFORMATION AND ORIENTATION
  35. Dr. F.A AKANBIEMU – OSPHCDA
  36. O. AMUDA – MINISTRY OF EDUCATION
  37. DR. TOSIN ADEKUGBE – BOARD FOR TECHNICAL & ADULT EDUCATION