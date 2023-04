Arrêtez Tinubu et préparez-vous à l’insécurité humaine

…Jimoh Ibrahim partage un mémo de sécurité non classifié avec le Conseil de sécurité de l’ONU, les services de renseignement américains, britanniques et chinois.

Cher collègue.

Merci de m’avoir félicité pour l’obtention d’un doctorat. En études sur la guerre moderne, malheureusement en tant que premier et seul diplômé de ma promotion de 2023. J’espère que vous défendrez bientôt votre thèse et contribuerez à créer un environnement mondial pacifique, ou nous nous préparons tous à la troisième guerre mondiale si elle devient inévitable.

L’ordre du premier protocole de mon mémo vient de l’étymologie ante du latin ante bellum (avant la guerre), car j’espère que la normalité prévaudra et qu’il n’y aura pas besoin d’une troisième guerre mondiale. Nos actions empêchant cela nous sauveront de l’autre protocole d’observation des règles du DIH du jus in Bello. Puisque nous voulons une prévention totale de la souffrance, il est moralement répréhensible pour moi que quiconque pense à une guerre dans les circonstances du jus ad bellum. Même dans le cas du Biafra, une telle reconnaissance de la guerre était facultative et irréalisable face à l’absurdité.

Des événements de complexité convergente au Nigéria menacent la paix intérieure et, comme nous le savons, à moins que le gouvernement ne fasse le nécessaire, un génocide pourrait traverser les frontières du Nigéria. Cela pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, donnant ainsi la possibilité de déclencher la responsabilité de protéger (TRP2) suite à la convention de Genève sur le génocide ou l’intervention pure et simple. Oui, et vous conviendrez qu’un ordre injuste est une invitation à l’anarchie. Une violation constitutionnelle semble incroyablement anarchique si le président élu Bola Tinube n’est pas assermenté le 29 mai 2023. Les agitateurs de l’ordre injuste sont devant le tribunal local et ils ne semblent pas intéressés par le tribunal servant la justice avant d’embrasser l’anarchie.

Vos ambassades doivent avoir envoyé le premier mémoire diplomatique sur la probabilité d’une rupture de la paix intérieure, et vous devez maintenant vous préparer à distiller les rapports à l’appareil gouvernemental. Aujourd’hui, la situation a dépassé la menace d’utiliser le langage de la guerre en temps de paix mais une pseudo-classification du désir d’illégitime de régner. Mais, bien sûr, nous nous méfions aussi de la nature de l’épiphénomène mental de l’élément anarchique ! Par conséquent, nous devons distiller leur source.

Oui, et propre aux Nations Unies, le droit exige de punir toute menace à la paix et à la sécurité internationales. Il n’y a rien à attendre si les menaces intérieures diminuent, car l’ONU devra lever les articles 2(4) et (7). Veuillez inverser ma précédente note sur les interventions pour la paix et la sécurité internationales comme nous l’avons vu dans le cas de l’Irak (1991), l’intervention pour la sécurité nationale en Bosnie-Herzégovine (1995) ou l’intervention pour la sécurité humaine en Afghanistan (2001), ou l’intervention après R2P ( responsabilité de protéger) le cas du Kosovo (1995) et du Darfour (2008) la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948). Les relations internationales contemporaines empêchent les activités de collaboration des terroristes et le génocide du crime contre l’humanité.

Si le président élu ne peut être investi le 29 mai 2023, les Nations unies auront reçu l’invitation du gouvernement du président Buhari à intervenir. Mais, encore une fois, comme à ce mouillage, ma joue avec le secrétariat de l’ONU ne montre aucune invitation de la part du gouvernement national.

Le 29 mai 2023, l’investiture du président élu Bola Tinubu, est une incroyable avancée de la démocratie dans un pays en développement. C’est inévitable, un destin avec un monde géocentrique collaboratif pour ordonner la paix et la sécurité internationales. Même face au réaliste (monnaie du pouvoir), ce n’est pas négociable, et la simple alternative à l’inauguration pacifique perpétuelle est une troisième guerre mondiale (Dieu nous en préserve !). La paix totale de l’humanité est la raison de nos sacrifices au cours des trois dernières années de notre convergence.

Il me reste à sonner un avertissement pour la trajectoire historique que la Première Guerre mondiale a été déclenchée par l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche-Hongrie (un seul individu). Encore une fois, ce sont les conséquences des alliances, de l’impérialisme, du militarisme et du nationalisme. Ce n’est pas non plus le cas que nous ayons oublié l’événement de l’assurance chèque en blanc : plans conspirés de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie et le millénarisme allemand – esprit de 1914.

En tout état de cause, et comme la guerre s’y attend, on se souviendra d’Athènes et de Sparte de la guerre du Péloponnèse, de la précaire paix de Nicias, ou de la bataille de Mantinée en 418 av. Mais malheureusement, le Nigeria ne peut se permettre une autre guerre civile dans laquelle l’élément non civilisé l’entraîne !

Je sais que vous vous préparerez à agir vite face à la justice.

Jimoh Ibrahim Ph.D. (Guerre)